André Veríssimo é o novo diretor do Jornal de Negócios

Celso Filipe será diretor-adjunto do título económico.

Por Lusa | 16:36

O jornalista André Veríssimo vai assumir a liderança do Jornal de Negócios a partir da próxima edição, na sequência da saída de Raul Vaz, anunciou esta quinta-feira a Cofina Media.

Em comunicado, o grupo que detém o Correio da Manhã, entre outros títulos, adianta que Celso Filipe será diretor-adjunto do título económico da Cofina Media, posição que já ocupa até agora.

Raul Vaz, que tinha assumido a direção do Jornal de Negócios em abril de 2016, substituindo Helena Garrido, anunciou à redação, há cerca de uma semana, a sua saída da publicação.



Jornalista há 18 anos, André Veríssimo faz parte da direção do Jornal de Negócios há mais de três anos, é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lisboa, tendo começado a carreira em 1999 na revista Focus, onde foi jornalista de Internacional e Economia.



Em 2003 saiu para o extinto Semanário Económico, onde foi coordenador da secção de mercados e editor de empresas.



No início de 2006, André Veríssimo passou a integrar a equipa do título económico da Cofina, como editor de mercados, e faz parte da direção do jornal desde o final de 2013, primeiro como diretor-adjunto e depois como subdiretor.