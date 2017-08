Jornalista esmurrado por homem embriagado em direto na Rússia

Repórter cobria celebração de militares quando foi atacado.

09:47

Um jornalista russo foi esmurrado por um homem embriagado na quarta-feira, quando relatava em direto as celebrações do Dia dos Para-quedistas, num dos parques centrais de Moscovo.



O vídeo revela a agressão a Nikita Razvozzhayev, correspondente do canal NTV. O vídeo mostra o momento em que o atacante interrompe o direto Razvozzhayev gritando: "Este é o nosso país! Vamos conquistar a Ucrânia!"

Em resposta, Razvozzhayev pede educadamente ao homem que se contenha mas foi agredido a murro.

A transmissão mudou então para o estúdio, onde a pivot diz diz que há um problema com a reportagem e expressa o desejo de que o colega esteja bem

Não ficou claro se o repórter ficou magoado. De acordo com a imprensa russa, a polícia deteve o atacante e está a investigar o incidente.

Razvozzhayev estava a cobrir as celebrações do dia dos para-quedistas, o feriado celebrado na Rússia pelos veteranos e militares de serviço aéreo no ativo. O parque de Gorky, em Moscovo é o palco tradicional das festividades, que costumam envolver o consumo álcool. São frequentes as lutas e banhos nas fontes.