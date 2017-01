Jornalistas pedem fundos para evento

"Temos recursos limitados, tivemos de cortar em coisas que inicialmente até estavam previstas, mas temos contado com alguns apoios. No entanto, foi difícil encontrá-los", contou ao CM Helena Garrido, da organização, que garantiu ainda que, "no fim, todas as contas serão publicadas".



O congresso conta também com diversos apoios, públicos e privados: contribuições financeiras da Assembleia da República, Comissão Europeia, Parlamento Europeu e EDP, cedência da Câmara Municipal de Lisboa do Cinema São Jorge e apoios em espécie de empresas como a NOS, MEO, CP, Microsoft, Portucel, IKEA, Sonae, Canon, Xerox, Huawei, Ler Devagar e TAP. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o CENJOR - Centro Protocolar de Formação para Jornalistas e a Fundação Francisco Manuel dos Santos também estão envolvidos."Temos recursos limitados, tivemos de cortar em coisas que inicialmente até estavam previstas, mas temos contado com alguns apoios. No entanto, foi difícil encontrá-los", contou aoHelena Garrido, da organização, que garantiu ainda que, "no fim, todas as contas serão publicadas".A organização estabeleceu ainda uma parceria com 10 universidades de todo o País, o que permitirá a cerca de 80 alunos fazerem a cobertura do evento para diversas plataformas. De resto, estes alunos produzirão, diariamente, o jornal oficial do congresso.

O 4º Congresso dos Jornalistas Portugueses arranca na próxima quinta-feira (e prolonga-se até domingo, dia 15) no Cinema São Jorge, em Lisboa, 18 anos depois do último encontro.Até ao momento, segundo a organização, registaram-se cerca de 700 profissionais - sendo que apenas 550 pagaram a inscrição (de 40 euros, o que perfaz 22 mil euros) - e foram entregues mais de 50 comunicações de jornalistas (de forma individual ou em grupo) e de diversas entidades.Promovida pelo Sindicato dos Jornalistas, Casa da Imprensa e Clube de Jornalistas, a iniciativa conta com um orçamento máximo de 35 mil euros. Mas o valor ainda é provisório e dependerá das inscrições registadas, do merchandising vendido e até dos bilhetes comercializados no âmbito do ciclo de cinema sobre jornalismo que arrancou ontem e decorre até dia 12 no São Jorge. Foi lançada ainda uma campanha de crowdfunding (angariação de fundos online) para ajudar a financiar o evento.