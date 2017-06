Judite lança ataque a presidente da ERC

Judite Sousa criticada por reportagem ao lado de corpo carbonizado





A polémica estalou nas redes sociais no domingo à noite, após a emissão de uma reportagem em que Judite Sousa aparece junto ao cadáver de uma das vítimas dos trágicos incêndios de Pedrógão Grande. O trabalho da jornalista motivou mais de 100 queixas na ERC. O regulador decidiu abrir o inquérito.

A abertura de um processo de averiguações à reportagem de Judite Sousa em Pedrógão Grande, no ‘Jornal das 8’ de domingo, não está a ser bem aceite pela TVI e pela própria jornalista. Ontem, na sua conta de Facebook, a diretora de informação da estação de Queluz de Baixo publicou um texto, entretanto eliminado, no qual atacou o presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).Judite Sousa fez referência ao facto de ser amiga de Carlos Magno há "mais de 30 anos" e de este a tratar por "comadre". "[...] Não fez um telefonema ontem [segunda-feira] à ‘comadre’ nem lhe enviou qualquer mensagem. Decidiu abrir um inquérito a uma reportagem da amiga ‘comadre’. Chama-se Carlos Magno e é presidente da ERC", escreveu.Contactado pelo, Carlos Magno optou por não comentar. Tal como não o fez em relação ao comunicado emitido pela TVI, muito crítico da ação do regulador. Nele, a direção de informação do canal diz não compreender porque está a ser alvo de um processo de averiguações e afirma que "não recebe lições de ninguém sobre sensibilidades profissionais". Nem do regulador, que se deve limitar ao cumprimento do seu dever e da missão que lhe foi fixada pelas leis da República", acrescenta.