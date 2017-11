Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kevin Spacey perde prémios e trabalho após escândalo

Netflix anunciou que a série ‘House of Cards’ termina na 6ª época.

06:00

A acusação de assédio sexual ao ator Anthony Rapp, em 1986, quando este tinha apenas 14 anos, está a ter fortes repercussões na vida de Kevin Spacey.



Além de criticado por ter aproveitado a oportunidade para revelar que é gay, o ator poderá ficar sem prémios e condecorações que lhe foram atribuídas ao longo da carreira.



E a International Academy of Television Arts & Sciences, que atribui os prémios Emmy, cancelou uma homenagem a Spacey prevista para este ano.



Entretanto, o ator vai ficar sem trabalho na televisão. A Netflix anunciou que a série ‘House of Cards’ termina na 6ª época. Mas que a decisão nada tem que ver com a polémica.