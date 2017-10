Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

KNJ desce avaliação do grupo Global Media

Foi fechado há um ano e previa a compra de 30% da empresa por 17,5 milhões.

Por Hugo Real | 30.09.17

Quase um ano depois de a Global Media ter assinado um memorando de entendimento com a KNJ, que previa que a empresa de Macau investisse 17,5 milhões de euros em troco de 30% do capital da dona do ‘JN’, ‘DN’ e TSF, o negócio ainda está por concretizar. E, sabe o CM, a avaliação do grupo de media presidido por Daniel Proença de Carvalho foi revista em baixa.



O pré-acordo foi fechado a 12 de outubro no Fórum Macau e, na altura, foi adiantado que o mesmo seria efetivado até março deste ano. Agora, apurou o CM, a previsão é que o negócio fique concluído até ao final deste ano, sendo que a KNJ deverá investir 15 milhões de euros em troca dos mesmos 30%.



Recorde-se que em agosto, em declarações à Lusa, Kevin Ho, sobrinho do antigo chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho, e líder da KNJ, admitiu alterações ao acordo: "os planos diferem um pouco [face previsto], por diversas razões, mas o principal foco não mudou e será uma quota de 30%. Outros detalhes serão anunciados assim que [o negócio] for concluído".



Até ao fecho desta edição, a Global Media e Paulo Rego, mediador das negociações, não responderam às questões do CM.



O capital da Global Media está dividido entre António Mosquito e Joaquim Oliveira (27,5% cada um), Luís Montez, BCP e Novo Banco (todos com 15%). Com a entrada da KNJ, António Mosquito e Joaquim Oliveira reduzem as suas participações para 20% e Luís Montez, BCP e Novo Banco passam a deter 10%.