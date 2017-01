'La La Land' e 'Guerra dos Tronos' favoritos aos Globos de Ouro

No campo da televisão, ‘A Guerra dos Tronos’, ‘Stranger Things’ e ‘The Crown’ têm fortes hipóteses de vencer como melhor série dramática. ‘Atlanta’ deverá ser a melhor comédia e ‘American Crime Story’ a minissérie eleita.



Mas a noite será também de Meryl Streep. É que, além de nomeada na categoria de melhor atriz de musical ou comédia por 'Florence, Uma Diva Fora de Tom', a aclamada atriz vai receber, aos 67 anos, o Cecil B. DeMille Award, que é popularmente conhecido como o Globo de Ouro de carreira.

Os melhores do cinema e da televisão em 2016 vão ser distinguidos esta noite em mais uma edição dos Globos de Ouro, prémios da imprensa estrangeira nos Estados Unidos, os mais populares da indústria a seguir aos Óscares.Depois de acumular dezenas de prémios em festivais, ‘La La Land: Melodia de Amor’ é o favorito para vencer o prémio de melhor filme de musical ou comédia. Os protagonistas, Ryan Gosling e Emma Stone, lideram também a corrida nas categorias de interpretação. A mesma película poderá valer ainda o prémio de melhor realizador ao jovem Damien Chazelle.Entre os filmes dramáticos, ‘Manchester by the Sea’ lidera as apostas, enquanto a sua principal estrela, Casey Affleck, e Natalie Portman, por ‘Jackie’, arriscam ganhar as estatuetas de melhor ator e melhor atriz.