Lei que protege media está refém da Europa

Por outro lado, Castro Mendes disse que foi rejeitada a proposta da Plataforma de Meios Privados para baixar a taxa de IVA dos jornais para 0%. "Os jornais já pagam a taxa mais reduzida [6%]. Não seria uma medida popular terem uma taxa inferior à do leite e do pão", justificou o ministro, acrescentando, contudo, existir a possibilidade de o Governo "baixar o IVA dos jornais digitais", de 23% para 6%.Castro Mendes mostrou-se preocupado com a atual situação dos media em Portugal. Entre 2010 e 2016 foram vendidos menos 100 mil jornais generalistas por dia. "Nós precisamos dos jornais e do jornalismo para a afirmação da cidadania."