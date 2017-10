Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesados do BANIF querem ouvir mais testemunhas

Ex-vice-governador do BdP e Maria Luís Albuquerque poderão ser chamados a tribunal.

Por Duarte Faria | 08:47

A Associação de Lesados do BANIF (ALBOA) quer ouvir mais testemunhas no âmbito da ação contra Sérgio Figueiredo. O diretor de informação da TVI apresentou-se ontem no Tribunal de Cascais para ser ouvido no âmbito do processo sobre a notícia veiculada pela estação de Queluz de Baixo a 13 de dezembro de 2015 (um domingo à noite), que dava conta de que o BANIF ia fechar.



Uma informação que, no entender da ALBOA, precipitou a corrida aos depósitos, provocando uma fuga de capitais próxima de mil milhões de euros na semana seguinte. A associação considera que existiu negligência por parte da TVI, o que prejudicou fortemente os interesses dos clientes do banco, que acabou por ser vendido pelo Estado ao Santander Totta.



Em tribunal, Sérgio Figueiredo não prestou declarações à juíza e a defesa da TVI apresentou como testemunha um assessor jurídico do canal, que disse não ter estado presente na redação no dia em que a notícia foi emitida.



Decidida em convencer a juíza a avançar para julgamento, a ALBOA apresentou um requerimento para ouvir como testemunhas Pedro Duarte Neves, antigo vice-governador do Banco de Portugal responsável pela deliberação que levou à resolução do BANIF, a ex-ministra das Finanças do governo PSD/CDS Maria Luís Albuquerque, o ex-presidente do banco Jorge Tomé e o jornalista António Costa que, na noite em que a notícia foi divulgada na TVI 24, a comentou em estúdio minutos depois. Este pedido contou com a oposição do Ministério Público.



A juíza indeferiu o requerimento da defesa da ALBOA, que vai agora reclamar da decisão. O debate instrutório ficou por isso adiado para 15 de novembro. Só nessa data a juíza decidirá se o processo avança para a fase de julgamento, no qual a associação pretende exigir uma pesada indemnização de vários milhões de euros.



PORMENORES

ALBOA pode recorrer

Caso a juíza mantenha o indeferimento do pedido de audição de novas testemunhas feito pela ALBOA, a associação pode recorrer ao Tribunal da Relação.



Recusa identificar

Durante uma audição no Parlamento, em maio do ano passado, Sérgio Figueiredo recusou identificar os jornalistas autores da notícia sobre o BANIF.



Admite "um erro"

O diretor de informação da TVI disse na AR ser "o primeiro e último responsável". "Admito um erro, mas não admito um erro premeditado", acrescentou.