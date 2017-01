Lesados do Banif vão exigir milhões à TVI

A associação representa 7500 obrigacionistas do banco e mais de 40 mil acionistas.



A TVI recusa pronunciar-se sobre o caso. A ALBOA exigiu ainda a demissão do diretor de Informação do canal de Queluz de Baixo, Sérgio Figueiredo.

A Associação de Lesados do Banif/Totta (ALBOA) aguarda a conclusão do processo-crime apresentado pelo banco contra a TVI, que se encontra em fase de investigação, para avançar com uma ação de responsabilidade civil efetiva contra a estação. Em causa a notícia emitida a 13 de dezembro de 2015 que dava conta do fecho iminente do Banif – que acabou por ser alvo de uma resolução dias depois. Caso a Justiça dê razão à ALBOA, a associação exigirá uma indemnização milionária ao canal."Ainda não está apurado o valor, tudo dependerá da conclusão do processo-crime, mas serão certamente muitos milhões", afirmou aoJacinto Silva, presidente da ALBOA. "Mas vamos ter de esperar. A Justiça é lenta e estes casos são muito recentes. Se nos for dada razão, que julgamos ter, avançaremos com o respetivo pedido de indemnização", acrescentou o responsável.Recorde-se que, na sequência da notícia da TVI - que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social já considerou "irresponsável" -, verificou-se, na semana seguinte, uma fuga de depósitos do Banif superior a mil milhões de euros. A queixa- -crime apresentada pela ALBOA junto do Ministério Público data de junho de 2016.