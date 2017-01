Lésbicas dominam consumo de pornografia

De referir ainda que o período entre as 23h00 e a 01h00 é o preferido dos consumidores para visualizarem estes conteúdos.

Os vídeos que mostram relações sexuais entre mulheres foram os mais procurados pelos consumidores de pornografia online no ano passado, revelam os dados divulgados pelo site Pornhub, maior plataforma na internet de conteúdos para adultos.O termo (e categoria) ‘lésbica’ foi o mais pesquisado a nível mundial, seguido de ‘madrasta’, ‘MILF’ (sigla utilizada para designar uma mulher que seja mãe e com a qual se gostaria de manter relações sexuais), ‘jovem’, ‘meia-irmã’, ‘mãe’, ‘cartoon’ (desenho animado), ‘hentai’ (banda desenhada erótica) e ‘massagem’. A fechar a lista das dez palavras mais pesquisadas está ‘japonês’, termo que registou a maior subida face aos dados do ano passado.O documento do Pornhub revela ainda uma subida no tempo médio de consumo de pornografia por cada utilizador: mais 16 segundos do que no ano anterior, para 9 minutos e 36 segundos por cada visita. As Filipinas são o país em que os acessos duram mais tempo (12 minutos e 45 segundos). Pelo contrário, Cuba regista as visitas mais curtas (4 minutos e 57 segundos). Não foram disponibilizados dados de Portugal.