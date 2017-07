Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa gasta 5 milhões para acolher Eurovisão

Câmara investe parte da taxa turística no evento. Retorno esperado é de 25 milhões.

08:27

Lisboa foi a cidade escolhida para acolher o festival da Eurovisão, que se realizará pela primeira vez em Portugal a 8, 10 e 12 de maio de 2018. A câmara e o Turismo de Lisboa vão investir cinco milhões de euros no financiamento do evento, que trará cerca de 27 mil pessoas ao País. O retorno esperado, só para o setor do turismo, é de 25 milhões de euros, anunciou ontem o presidente da autarquia, Fernando Medina, na apresentação pública do festival, na RTP.



Os cinco milhões previstos pela câmara, que cobrem a logística e o aluguer de espaços - nomeadamente o MEO Arena, reservado para a Eurovisão durante seis semanas -, serão retirados ao Fundo de Desenvolvimento Turístico (taxa turística), que atualmente gera cerca de 12 milhões de euros por ano.



Fernando Medina anunciou ainda que o Terreiro do Paço estará fechado durante dez dias para receção das delegações e desenvolvimento de programas culturais. "O impacto económico justifica o investimento. Vamos fazer de Portugal uma montra do que de melhor se faz no Mundo", afirmou o autarca.



Gonçalo Reis, presidente da RTP, anunciou que o Turismo de Portugal também financiará o evento, embora os valores ainda não estejam fechados, e que à televisão pública caberá acarretar com os custos do espetáculo (também por definir). Para isso, conta com o apoio da União Europeia de Radiodifusão e de patrocinadores. O restante virá do orçamento da RTP.



A audiência prevista é de 200 milhões de telespectadores. "Vai ser a Eurovisão mais económica dos últimos anos. Mas vamos produzir o melhor espetáculo de sempre", disse Gonçalo Reis, que anunciou ainda que a final do Festival da Canção se vai realizar em Guimarães.