Luís Pereira de Sousa conta experiência de quase morte

'Deus, o Diabo e Eu’ é o livro onde o antigo jornalista e apresentador da RTP Luís Pereira de Sousa conta, na primeira pessoa, a experiência que viveu em 2013, quando um acidente ao sair de um veleiro o deixou como morto.

Então com 72 anos, o jornalista tropeçou ao tentar sair do seu veleiro no pontão do Porto de Recreio de Olhão, bateu com a cabeça e caiu desmaiado na água. Ninguém assistiu ao acidente e Luís Pereira de Sousa ficou inanimado no mar até apenas lhe restar oxigénio num décimo do pulmão esquerdo. Internado no Hospital de Faro, no Algarve, o apresentador sobreviveu e agora conta sem tabus tudo o que sentiu nesses dias em que esteve entre a vida e a morte.

Este é o segundo livro do ex-jornalista, de 76 anos, que em 2013 publicou ‘Pânico à Beira-Mar’.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito