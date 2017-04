Lusa ganha um milhão com adesão ao PERES

De referir ainda que José Carlos Lourenço (em representação da Global Media Group, que detém 23,36% da Lusa) absteve-se e Paulo Saldanha (Impresa, com 22,35%) votou contra o plano de atividades e orçamento para este ano da agência.



As receitas totais atingiram os 16,7 milhões de euros, sendo que a grande fatia (12,9 milhões) se refere à indemnização compensatória paga pelo Estado. Já os custos foram de 14,3 milhões.De referir ainda que José Carlos Lourenço (em representação da Global Media Group, que detém 23,36% da Lusa) absteve-se e Paulo Saldanha (Impresa, com 22,35%) votou contra o plano de atividades e orçamento para este ano da agência.

A Agência Lusa recorreu em dezembro ao PERES (Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado), o que lhe "permitiu um benefício de 1 043 021 euros", devido a um "perdão parcial de juros". A informação consta do relatório e contas da empresa detida maioritariamente pelo Estado relativo a 2016. De acordo com este documento, a adesão ao PERES significou um "aumento de 2,6 milhões de euros em dividas a pagar ao Estado [em 36 prestações]".Apesar de ter recorrido a este programa, a administração da agência noticiosa manteve em tribunal uma ação contra o Estado onde contesta a "legalidade das liquidações de imposto e juros compensatórios, respeitante à não sujeição a IVA" dos subsídios pagos pelo Estado pela prestação de serviço público. Além disso, a Lusa tem mais dois processos em tribunal contra o Estado, num montante global superior a 4,3 milhões.De referir ainda que a agência noticiosa encerrou o ano transato com um lucro superior a 2,1 milhões de euros, mais do dobro do alcançado em 2015.