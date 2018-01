Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luso-canadiano nomeado para Grammy confiante numa vitória

João Carvalho está nomeada na categoria de masterização de disco não clássico.

Por Lusa | 07:29

O luso-canadiano João Carvalho nomeado para os prémios Grammy mostrou-se esta segunda-feira otimista numa eventual vitória do galarão de melhor álbum masterizado não clássico.



"Não será fácil pois a concorrência é enorme. São os melhores sons de álbuns do mundo. No entanto, apesar de ser difícil, espero conquistar o prémio", afirmou João Carvalho.



No Canadá desde os três anos, proveniente de uma família de São Miguel (Açores), o luso-canadiano também revelou qual o segredo para o sucesso: "Foram muitos anos de trabalho para tentar conseguir arranjar os sons essenciais e colocar os sons da forma correta. Tem sido muito trabalho. Esse é o segredo".



O técnico de masterização, neste ramo há 20 anos, considera que este é o momento mais alto da sua carreira profissional sentindo-se um "sortudo" já que "é uma verdadeira honra" estar entre os melhores do mundo.



"A técnica de masterização é a última parte na finalização de um álbum. É um trabalho muito especializado e no mundo inteiro não há muitas pessoas que o fazem", continuou.



Além de já ter em estúdio bandas e artistas como os Rolling Stones, Drake ou Weekend, João Carvalho tem o sonho de um dia trabalhar com o ex-Beatle Paul McCartney.



"Sou um pouco fã dos Beatles, e gostava de trabalhar com McCartney. Já cá tivemos outras bandas, e talvez um dia passe por cá", disse.



João Carvalho está nomeado para o Melhor Álbum Masterizado, não clássico com o tema "Natural Conclusion", de Rose Cousins.



A cerimónia dos Grammy está marcada para 28 de janeiro em Nova Iorque.