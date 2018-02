Mãe de 'Supernanny' garante: "A Margarida está ótima"

Patrícia Mateus, mãe do ‘furacão Margarida’, do primeiro episódio, diz que a psicóloga já deu alta à filha e que esta deixou de ser alvo de bullying

Por Sónia Dias | 22:34

"A Margarida está óptima. Antes era ríspida para mim e agora não. A psicóloga que ela frequentava já lhe deu alta", revelou ao CM Patrícia Mateus, acrescentando que a filha foi alvo de bullying nos dois primeiros anos da primária e este ano isso ainda não aconteceu. "Mas ninguém me pergunta como ela está. A CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) não quis saber. Apenas me disse que tinha violado os direitos da minha filha", explicou.

Patrícia adiantou ainda que Margarida só se comportava assim com ela, pois não se sentia à-vontade para o fazer em casa do pai e da madrasta (que apresentou queixa à CPCJ quando viu as promoções do programa). Mais tarde, o pai, Luís Botelho, revogou o consentimento face ao contrato estabelecido com a SIC sobre a utilização das imagens da filha.

A progenitora revelou ainda que o seu contacto com o programa aconteceu por indicação do ATL que Margarida frequentava e quer depor testemunha da SIC, uma vez que não se arrepende de ter participado no formato.