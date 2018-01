Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo faz o pleno e bate novos recordes de audiência

Mensagem de Ano Novo do Presidente foi transmitida em direto pela RTP 1, SIC, TVI e canais de cabo.

Por Duarte Faria | 08:49

A mensagem de Ano Novo do Presidente da República bateu, este ano, todos os recordes e tornou-se na mais vista de sempre. O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, de cerca de oito minutos, foi acompanhado por uma média de 3 046 700 telespectadores, segundo os dados da GfK.



Este resultado deve-se ao facto de a mensagem ter sido transmitida, pela primeira vez, por RTP 1, SIC, TVI e canais de informação do cabo (na segunda-feira, às 20h00). Tal aconteceu porque o chefe de Estado decidiu transmitir a mensagem de Ano Novo em direto, a partir da sua casa, em Cascais, por se encontrar a recuperar de uma cirurgia realizada cinco dias antes a uma hérnia umbilical. Esteve internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, até domingo.



A TVI foi o canal preferido pelos portugueses para acompanhar a mensagem do Presidente da República (com 1 244 760 telespectadores), seguido da SIC (988 910 telespectadores) e da RTP 1 (520 930 pessoas). Nos canais do cabo (CMTV, SIC Notícias, TVI 24 e RTP 3), o discurso foi visto por 292 100 pessoas.



Contas feitas, a intervenção de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa (a segunda desde que tomou posse), teve este ano mais 2,4 milhões de espectadores do que em 2017. Até aqui, o melhor resultado da década pertencia à mensagem de 2009 de Cavaco Silva, com mais de 1,1 milhões de telespectadores.



Ao anterior chefe de Estado pertencia também o registo mais baixo: 467 mil pessoas, em 2016.