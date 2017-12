Marisa Liz cai em direto na final do 'The Voice'

Vocalista dos Amor Electro estava em plena atuação. Soltou um "caraças" e continuou a cantar no chão.

A gala final do The Voice, ocrrida na noite da véspera de Natal, ficou marcada pela vitória do concorrente Tomás Adrião, mas a mentora do jovem cantor de 17 anos, Marisa Liz, também foi a protagonista da noite. A vocalista dos Amor Electro sofreu uma aparatosa queda em direto, quando estava a cantar o tema ‘Procura Por Mim’.

No vídeo do momento, a cantora de 35 anos parece tropeçar no vestido e desequilibrar-se, caindo no chão. A queda quase passava despercebida e Marisa Liz conseguiu fazer parecer que era parte da atuação, tendo continuado a cantar o tema deitada no chão. No entando ao cair soltou um sonoro "caraças", que a ‘denunciou’.

O companheiro de Marisa Liz, Tiago Pais Dias, membro da banda e que também canta no tema, pareceu preocupado com a queda da vocalista e, logo após o final do tema, levantou-se para ir ajudar a mentora do The Voice a levantar-se. Os outros membrod da banda também foram ajudar Marisa Liz.