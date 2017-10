Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meios de Comunicação têm de receber pelos seus conteúdos

‘Connecting Paper to Digital’ discutiu em Sintra desafios atuais que os media enfrentam.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Os meios de comunicação social têm de ser remunerados por quem ganha dinheiro com os seus conteúdos. Esta posição marcou a conferência ‘Connecting Paper to Digital: The Copyright Journey’, que ontem decorreu no NewsMuseum, em Sintra.



Na iniciativa organizada pela Visapress, Isabel Rodrigues, do grupo Cofina, que detém o CM, sublinhou que quem usa os conteúdos produzidos pelos órgãos de comunicação social deverá pagar por eles, acrescentando que o desafio que atualmente se coloca aos media é o de ter a capacidade de que as marcas de informação "sejam relevantes no mundo digital".



Marcelo Leite, da Global Media, também realça a dificuldade dos media em obterem receitas através das plataformas digitais. Um facto que é reforçado por Rui Silva Lopes, da Impresa. "O crescimento da imprensa digital é notória", mas o "retorno financeiro é residual". E propõe que o poder político adote um sistema de financiamento idêntico ao que já se aplica no cinema, "enquanto não se construir um modelo remuneratório sobre o uso de conteúdos".



Do lado da Google, Madhav Chinnappa rejeita as críticas. "Os motores de busca encaminham o tráfego para os produtores de conteúdos" e estes é que "têm de decidir se querem ou não receber esse tráfego".

Já sobre a questão legal que opõe a Comissão Europeia à Google, Chinnappa revela: "estamos a dialogar para resolver essa questão".