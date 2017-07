Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menos 3,1 milhões em receitas publicitárias na Impresa e na Media Capital

No 1º semestre, Media Capital perdeu 2,97 milhões de euros, enquanto a Impresa registou quebra de 199 mil.

Por Duarte Faria | 09:53

A Impresa e a Media Capital, donas da SIC e da TVI, respetivamente, voltaram a registar quedas nos proveitos com publicidade no primeiro semestre do ano. Até ao fim de junho, arrecadaram menos 3,17 milhões de euros.



A mais penalizada foi a Media Capital. A empresa que está a ser comprada pela Altice aos espanhóis da Prisa viu os seus rendimentos de publicidade recuarem 5% face ao período homólogo do ano passado, para 57,1 milhões de euros, indicam os resultados entregues na CMVM. Contas feitas, são menos 2,97 milhões de euros.



Por seu lado, a Impresa registou uma quebra de cerca de 199 mil euros quando em comparação com os seis primeiros meses de 2016, para 58 milhões de euros (menos 0,3%), segundo as contas relativas ao semestre. Ainda assim, a área de negócio de televisão do grupo presidido por Francisco Pedro Balsemão fechou com um crescimento de 1,5%.



Os canais da SIC faturaram 48,2 milhões em publicidade, ultrapassando os da TVI. É que a estação liderada por Rosa Cullell ficou-se pelos 46,9 milhões de euros, menos 6% face ao ano passado.



Recorde-se que a Media Capital fechou os primeiros seis meses deste ano com um lucro de 8,3 milhões de euros, mais 952 mil euros (13%) do que no mesmo período de 2016, enquanto a Impresa teve um resultado positivo de 2,8 milhões, menos 827 mil euros (22,5%).



Os resultados da dona da SIC foram penalizados em 1,3 milhões pela reestruturação.