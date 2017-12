Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mensagem de Costa bate recorde negativo na TV

Discurso do primeiro-ministro foi visto por 369 mil pessoas. É o pior resultado de sempre.

Por Duarte Faria | 08:50

Depois de, no ano passado, ter batido todos os registos de Pedro Passos Coelho, este ano a mensagem de Natal de António Costa estabeleceu um novo recorde negativo. A tradicional missiva do primeiro-ministro, emitida na segunda-feira na RTP 1, foi vista por uma média de 369 300 telespectadores (9,1% de share), de acordo com os números disponibilizados pela GfK, o mais baixo registo de sempre.



O anterior mínimo histórico pertencia a Pedro Passos Coelho que, em 2012, despertou o interesse de apenas 428 970 telespectadores. Ainda assim, mais 59 670 pessoas do que as registadas este ano. Pelo contrário, José Sócrates tem a mensagem mais vista desde 2005: uma média de 824 100 telespectadores acompanhou em 2008 o discurso do então líder do Governo.



A mensagem de Natal deste ano, a terceira de António Costa, teve menos 299 300 telespectadores do que em 2016 e menos 143 200 telespectadores quando em comparação com 2015, ano em que o líder socialista se dirigiu pela primeira vez nesta quadra aos portugueses como primeiro-ministro.



Na próxima segunda-feira, 1 de janeiro, a RTP 1 emite a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, que será proferida, pela segunda vez, por Marcelo Rebelo de Sousa. No ano passado, aquando da sua estreia, o atual chefe de Estado registou uma média de audiências de 637 900 telespectadores (14,1% de share), de acordo com a GfK.