Mensagem de Marcelo entre as menos vistas

Desde que chegou à Presidência, em 2006, Cavaco Silva obteve o seu melhor resultado no primeiro dia de 2009, ao ser visto por uma média de 1 116 000 telespectadores. Desde então as audiências da mensagem de Ano Novo têm vindo a sofrer várias oscilações (ver infografia) e começaram a cair a partir de 2014, registando em 2016 o pior resultado da década.Já a tradicional mensagem de Natal do primeiro-ministro António Costa, emitida dia 25 na RTP 1, foi vista por uma média de 668 600 telespectadores - mais 156 mil pessoas do que no ano passado - e obteve 16,4% de share.

A primeira mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa superou a do ano passado em audiência, mas continua a ser a terceira menos vista desde 2006.O discurso do Presidente da República, emitido às 21h00 do dia 1 de janeiro pela RTP 1, foi acompanhado por uma média de 637 900 telespectadores e registou um share de 14,1%, de acordo com dados da GfK.Marcelo Rebelo de Sousa, que na sua missiva apelou ao crescimento económico e a uma Justiça mais rápida em 2017, conseguiu atrair mais 170 800 telespectadores do que Cavaco Silva no ano anterior.Contudo, se compararmos os resultados dos últimos onze anos, a intervenção do atual Chefe de Estado registou a terceira menor audiência, ganhando apenas às do antecessor em 2016 (467 100 telespectadores) e 2013 (482 080), também emitidas no canal público.