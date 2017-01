Michael Rezendes diz que "jornalismo de investigação vai sobreviver"

Na sua apresentação inicial, Michael Rezendes começou por dizer que nunca tinha seguido a política em Portugal "como deveria", mas confessou sentir admiração pelo antigo Presidente da República Mário Soares, falecido no sábado, aos 92 anos, pelo seu papel na democracia do país.



"O jornalismo é essencial para a democracia", salientou.



Relativamente às características que um jornalista deve ter para fazer investigação, Michael Rezendes afirmou que é necessário "ser bom ouvinte".



O profissional "tem saber o que as pessoas querem dizer, estar lá porque sinceramente quer saber" e "ter curiosidade natural", que classficou de "muito importante".



Sobre como é que os media vão lidar com o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Rezendes disse que "ainda é cedo" para saber, mas que "será um grande desafio" cobrir o seu mandato.



O jornalista norte-americano Michael Rezendes, que ganhou o prémio Pulitzer de Serviço Público em 2003 pelo trabalho de investigação no The Boston Globe, afirmou esta quinta-feira, em Lisboa, que o jornalismo de investigação "vai sobreviver"."O jornalismo de investigação vai sobreviver", afirmou o jornalista, conhecido pela sua investigação sobre os crimes de pedofilia praticado por padres, quando falava no 4.º Congresso dos Jornalistas, que hoje arrancou no cinema São Jorge, em Lisboa, sob o mote "Afirmar o jornalismo", e que termina no próximo domingo."Há um apetite forte" para notícias de investigação, afirmou, salientando que há estudos que apontam que os leitores querem notícias curtas, mas também histórias mais aprofundadas, acrescentou Michael Rezendes, cuja história da sua investigação foi retratada no filme 'Spotlight'.