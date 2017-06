Morreu Alípio de Freitas

O seu funeral realiza-se hoje, ao meio-dia, no Alvito, Alentejo.



Em 1976, Zeca Afonso dedicou-lhe uma canção no álbum ‘Com as Minhas Tamanquinhas’. Alípio de Freitas voltou a Portugal em 1980, ingressou na RTP como jornalista, aí permanecendo até 1994.O seu funeral realiza-se hoje, ao meio-dia, no Alvito, Alentejo.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Nasceu em Portugal e naturalizou-se brasileiro, foi padre e revolucionário, conheceu Pablo Neruda e Nikita Krutchev. O jornalista Alípio de Freitas – que se destacou na luta pela liberdade e no apoio aos movimentos camponeses no Brasil – morreu ontem, em Lisboa, aos 88 anos, poucos dias antes de poder assistir ao espetáculo que a Associação José Afonso preparava em sua homenagem.A notícia da morte foi dada pela família e o concerto – marcado para sábado, às 21h30, no Fórum Lisboa, e onde participam Janita Salomé e Vitorino, entre outros – vai para a frente. "A direção decidiu manter o espetáculo", disse fonte da organização aoNascido em Bragança em 1929, Alípio de Freitas foi ordenado padre em 1952 e pouco depois foi viver para o Brasil, onde deu aulas na universidade. Defensor do movimento camponês, foi preso em 1970, sujeito a torturas, e saiu em 79, publicando logo a seguir o livro ‘Resistir é Preciso’.