Morreu Herlander Rui, sonoplasta da TSF

Técnico que sonorizou alguns dos trabalhos mais importantes da rádio perdeu batalha contra o cancro.

22:27

Herlander Rui, sonoplasta da TSF desde 1995, morreu esta quinta-feira, aos 47 anos. era um daqueles nomes que os ouvintes da rádio se habituaram a ouvir no final de centenas de peças que ajudou a construir ao longo de mais de 20 anos



Numa nota publicada no site da estação, lembra-se que "desde 1995 na TSF, Herlander Rui dedicou-se à edição de programas e reportagens, à pós-produção áudio de jingles de estação e ao apoio técnico a operações no exterior".

A rádio destaca as distinções recebidas por Herlander Rui ao longo da carreira, como o prémio Rei de Espanha, em 2006, com a reportagem "Memória Magoada", sobre os atentados de 11 de março em Madrid, com a jornalista Cláudia Henriques.

Mais recentemente, Herlander Rui ganhou oo prémio Gazeta de Rádio pelo trabalho "Na hora de pôr a mesa", uma reportagem da jornalista Isabel Meira sobre o encanto da poesia num estabelecimento prisional.