Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mosquito e Montez fora da Global Media

Comprou as participações dos empresários que saem. Passa a ter uma posição de 30% no grupo.

Por Hugo Real | 01:30

José Pedro Soeiro, empresário português com ligações a Lopo do Nascimento, ex-primeiro-ministro de Angola, e a KNJ, do macaense Kevin Ho, sobrinho do antigo chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho, são os novos acionistas da Global Media, dona do ‘JN’, ‘DN’ e TSF.



José Pedro Soeiro, administrador do Coba Group (presidido por Lopo do Nascimento), comprou as posição do angolano António Mosquito (27,5%) e do empresário português Luís Montez (15%). Contudo, com a entrada da KNJ por aumento de capital (investiu 15 milhões de euros - menos 2,5 milhões do que o anunciado inicialmente - em troca de 30%), a sua posição na Global Media também passou a ser de 30%.



Por seu lado, Joaquim Oliveira reduziu a sua participação de 27,5% para 20%, enquanto o BCP e o Novo Banco passam a controlar 10% cada um (tinham 15% do capital).



Com este negócio, o grupo Global Media foi avaliado em 50 milhões de euros. Recorde-se que, em 2005, a Controlinveste, de Joaquim Oliveira, pagou mais de 300 milhões à antiga PT Multimédia para comprar a Lusomundo, que na altura detinha o ‘JN’ e o ‘DN’, entre outros ativos de media.



Em 2014, Joaquim Oliveira deixou de deter 100% do capital da empresa, ao abrigo de um acordo de reestruturação financeira com a banca (que trocou divida por capital) e entraram António Mosquito e Luís Montez, que agora abandonam a empresa.