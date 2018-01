Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres acusam James Franco de assédio sexual

Algumas vítimas eram alunas do ator. Críticas marcaram Globos de Ouro.

Por Sónia Dias | 09:47

Já são cinco as mulheres que acusam James Franco de assédio sexual. O escândalo rebentou no passado domingo, horas após o artista norte-americano, 39 anos, receber o Globo de Ouro pelo filme ‘Um Desastre de Artista’, usando na lapela um pin do movimento ‘Time’s Up’, criado para a defesa legal das vítimas de assédio.



"James Franco acabou de ganhar. Por favor, nunca me perguntem por que é que deixei o negócio do cinema e da TV", escreveu a atriz Ally Sheedy no Twitter. Já Rose McGowan acusou Hollywood de ser "seletivamente surdo" no que diz respeito ao protagonista da série de televisão ‘The Deuce’ (HBO).



Mais tarde, começaram a surgir denúncias de comportamentos inapropriados de Franco. Uma delas parte da atriz Sarah Tither-Kaplan, que conta que o ator convocou várias raparigas para gravar uma cena de orgia que não constava do guião e, enquanto simulava sexo oral, removeu o tapa-sexo que cobria a vagina delas sem autorização.



Já Viola Paley diz que ele a obrigou a fazer-lhe sexo oral no carro: "Estávamos a conversar quando, de repente, o pénis dele ficou à mostra e ele começou a empurrar-me a cabeça para baixo. Cedi porque não queria que me odiasse."



James Franco já veio a público negar todas as acusações.



PORMENORES

Harvey Weinstein

O escândalo do assédio sexual rebentou em outubro de 2017, quando o produtor foi acusado por várias mulheres, abrindo caminho para outras denúncias.



Woody Allen

Acusações de abuso sexual por parte de Dylan Farrow, filha adotiva do cineasta, estão a fazer com que várias atrizes recusem trabalhar com Woody Allen.



Kevin Spacey

Em 72 horas, o ator passou de um dos artistas mais respeitados a um dos mais odiados, face às acusações de assédio.



Mais de 50 acusados

Desde outubro, mais de 50 atores, produtores e empresários já foram acusados de abuso sexual nos Estados Unidos.