Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Murdoch defende que Facebook deve pagar a quem produz notícias fiáveis

Magnata da comunicação tinha criticado previamente a Google pelo "roubo" de notícias sem pagamento.

23:40

O investidor em comunicação social Rupert Murdoch considerou esta segunda-feira que a rede social Facebook deveria pagar aos produtores de notícias "fiáveis" pelos seus conteúdos.



A Facebook já informou que vai privilegiar as fontes de notícias que os seus utilizadores consideram credíveis e reduzir a percentagem de mensagens ('posts') dos meios de comunicação no rolo diário dos utilizadores.



Murdoch, que possui The Wall Street Journal, Fox News, New York Post e outros meios de comunicação, defendeu hoje que os editores estão a "reforçar o valor e a integridade da Facebook através das suas notícias e conteúdos, mas não estão a ser devidamente pagos por estes serviços".



Murdoch tinha criticado previamente a Google pelo "roubo" de notícias sem pagamento.



A indústria da comunicação social está com problemas devido à redução das receitas de publicidade.



Já no mundo digital, a Facebook e a Google dominam e recolhem cerca de metade das receitas publicitárias colocadas nestas plataformas, segundo a eMarketer.