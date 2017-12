Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música e humor no réveillon da TV

TVI aposta em Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha para noite de festa.

Por Duarte Faria | 07:37

Em noite de celebração, os canais generalistas prepararam uma programação especial para os que decidem fazer a contagem decrescente para o novo ano em casa.



A RTP 1 será o único canal com emissão em direto. Filomena Cautela, num estúdio montado no Terreiro do Paço, Lisboa, conduz um especial do programa de humor ‘5 Para a Meia- -Noite’. Além do espetáculo previsto para a capital, o canal público vai mostrar os diversos fogos de artifício do País e do Mundo. A emissão arranca às 23h08. Mas antes, a partir das 20h54, a RTP 1 presenteia os espectadores com a encenação ‘Noivo por Acaso’, protagonizado por Fernando Mendes.



Na SIC, o Réveillon é feito com a transmissão do musical de Filipe La Féria ‘Volta ao Mundo em 80 Minutos’. Protagonizada por João Baião e Dora, a peça foi gravada no Casino Estoril e adaptada para dar as boas-vindas a 2018. Vários rostos do canal de Carnaxide participam. Para ver a partir das 21h50



Já a TVI aposta num especial do formato de imitações ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, conduzido por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. Pedro Teixeira, Rita Pereira, Sofia Ribeiro, Isabel Silva e Mónica Jardim são algumas das caras do canal de Queluz de Baixo que participam nesta emissão. E há ainda convidados musicais: Nelson Freitas, Virgul, Calema e Ana Malhoa. Começa às 21h15.