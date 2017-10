Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negócio da compra da TVI tem hoje Dia D

ERC emite parecer sobre a operação: se for desfavorável negócio cai por terra. Caso contrário, bola fica do lado da AdC.

Por Duarte Faria | 08:48

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) entrega hoje à Autoridade da Concorrência (AdC) o parecer sobre a compra da Media Capital, dona da TVI, pela Altice, que detém a MEO.



É o último dia do prazo previsto para a divulgação deste documento decisivo para a concretização do negócio que está a agitar os mercados da comunicação social e das telecomunicações: se a ERC se pronunciar favoravelmente a palavra final caberá à AdC, única entidade que ainda poderá impedir a operação; caso o regulador dos media se oponha, o negócio está condenado ao fracasso, dado que o parecer da ERC é vinculativo.



Ontem de manhã, o conselho regulador da ERC reuniu-se para discutir a operação, mas só hoje, em nova reunião, será tomada a decisão final, apurou o CM junto de fonte do organismo.



Ao que tudo indica, Carlos Magno (presidente da ERC), Arons de Carvalho (vice-presidente) e Luísa Roseira (vogal) foram confrontados com um parecer desfavorável por parte dos seus serviços técnicos.



Recorde-se que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) já revelou estar contra o negócio, num parecer não vinculativo, tal como os principais grupos de comunicação social e operadores de telecomunicações nacionais.



De lembrar que a Altice, através da MEO, pretende comprar a Media Capital (dona da TVI, da produtora Plural e da Rádio Comercial, entre outros meios) à Prisa por 440 milhões de euros.