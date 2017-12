Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nicolau Santos é o novo Presidente do Conselho de Administração da Lusa

Governo nomeou esta quinta-feira o jornalista.

13:25

O Governo vai nomear o jornalista Nicolau Santos presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, substituindo Teresa Marques no cargo, disse o gabinete do Ministério da Cultura.



Em atualização