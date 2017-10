Isabel Figueira agredida em reality show da TVI

Nilton Bala, treinador dos famosos, empurrou a apresentadora.

Nilton Bala, o treinador dos famosos, foi expulso esta terça-feira do reality show da TVI, Biggest Deal, depois de ter empurrado e agarrado no braço da apresentadora e atriz, Isabel Figueira.



Os dois concorrentes tinham discussões frequentes e estavam sempre a atacar-se mutuamente. Esta terça-feira os desentendimentos entre os dois tomaram novas proporções e o 'personal trainer' de várias figuras públicas, tais como Sara Sampaio e Ruben Rua, teve um comportamento considerado 'inaceitável e impróprio', segundo as regras de Biggest Deal.



O concorrente brasileiro não terá gostado da conversa que Isabel Figueira estava a ter com alguns dos clientes e tomou uma decisão que lhe custou a saída do programa. Nilton agarrou no braço da apresentadora que, em seguida, chocou contra um vaso e uma parede.



"Isabel, acha que o Nilton devia ser 'despedido' pelo que aconteceu?", perguntou Teresa Guilherme. "As imagens falam por si. Estivemos a tarde toda a falar sobre isto. Ainda tenho o braço dorido", respondeu a antiga manequim, referindo que o preparador físico tem feito "violência verbal com todas as pessoas da casa".

Nilton não se calou e argumentou contra Isabel. "Como vocês viram nas imagens, ela usou os clientes como cúmplices, picando-me a todo o instante. (…) Se eu for punido acho que ela também deve ser punida", disse o concorrente.

A decisão de expulsão foi anunciada pela apresentadora de Biggest Deal, Teresa Guilherme, que indicou também um castigo a Isabel Figueira, por 'provocações verbais e conversas impróprias à frente dos clientes'. A antiga manequim perdeu o cargo de gerente da pizaria, passando a integrar a equipa do 'bed & breakfast'.

Nilton Bala, gerente do negócio 'bed & breakfast', foi 'despedido' e abandonou a casa na terça-feira à noite.