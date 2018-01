"Nos anos 90, eu escondia os meus namorados", revela Ricky Martin

FOX Life estreia quinta-feira, dia 25, às 23h10, ‘American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace’, sobre a morte do estilista às mãos do sociopata Andrew Cunanan. Ricky Martin veste a pele de Antonio D’Amico, companheiro de Versace.

Por Sónia Dias | 15:56

De que forma é que o verdadeiro Antonio D’Amico o ajudou para este papel?

Ricky Martin: Conversámos muito durante as filmagens. Ele mostrou-se muito acessível e aberto a partilhar os seus sentimentos sobre tudo o que aconteceu. Ele disse-me: "Gianni era extremamente poderoso e muito organizado com tudo aquilo que dizia respeito ao seu império (da alta-costura). Mas, ao fim do dia, ele tomava um duche e deixava as roupas espalhadas pelo chão. Eu era a pessoa que lhe arrumava as roupas, e lhe dava o medicamento…" A relação entre eles era muito à base disso.

O que sente relativamente ao facto de Gianni e Antonio terem uma relação aberta? A série reflete isso?

Acho que não existe nada de errado com o facto de uma relação ser aberta. Se isso é o que é preciso num determinado momento para que a relação fique mais sólida, porque não tentar? Acredito nisso. Por isso foi muito fácil para mim encarnar aquela figura (e aquele aspeto da relação), pois era divertido, era maduro, era algo que precisávamos mostrar com toda a naturalidade. Porque esta é realidade para muitos casais atualmente, e não há nada de errado com a abertura. Independentemente do nível de confiança existente entre cada um, o facto de poderem brincar com o fogo desta maneira é algo que deve ser apreciado e admirado.

É libertador para alguém que é homossexual poder falar assim, se compararmos com há 15 anos?

É interessante porque na cena em que Gianni apresenta Antonio e se prepara para assumir a sua homossexualidade, pude sentir os dois lados. Nos anos 90, eu escondia os meus namorados. Era uma pessoa egoísta e egocêntrica, não me importava com o que eles sentiam ou se eram assumidos. Eu precisava manter o assunto em silêncio porque, na minha cabeça, aquele medo estúpido – que era uma ilusão – levava-me a pensar que se assumisse a minha sexualidade tudo iria colapsar à minha volta. Seria o fim. Por isso, quando filmámos a cena, consegui ver o lado de Gianni e o lado de Antonio, pois já fui ambos. É muito bonito poder falar sobre isto e normalizar a minha família. Foi um dos motivos porque aceitei o papel. Existe muita injustiça nesta história – desde homofobia ao facto de ele não poder assumir a homossexualidade por receio que tudo colapsasse à sua volta. Quanto eu me assumi, muitas das pessoas que me rodeavam, pessoas que eu amava, disseram-me: "isto vai ser o fim da tua vida. Por favor não o faças!" Mas eu fi-lo e foi fantástico. Porque não o fiz antes?

Este é o seu maior desafio como ator. Sente que se está a reinventar como artista?

Sim. O meu primeiro trabalho foi com 15 anos numa série de televisão que fiz na Argentina. É óbvio que a música esteve sempre presente, mas a minha educação veio sobretudo da representação. Por isso, as duas acompanham-me constantemente e isso é muito poderoso.