Notícia do BANIF leva diretor da TVI à Justiça

Jornalista Sérgio Figueiredo vai ser hoje ouvido por um juiz sobre a informação dada pelo canal em dezembro de 2015.

Por Duarte Faria | 09:34

O diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, começa hoje a ser julgado no âmbito da ação interposta no ano passado pela Associação de Lesados do BANIF (ALBOA).



O processo surge na sequência da notícia veiculada pela estação de Queluz de Baixo a 13 de dezembro de 2015, que dava conta de que o BANIF ia ser alvo de uma medida de resolução, informação que terá precipitado a corrida aos depósitos e que terá provocado uma fuga de capitais próxima de mil milhões de euros na semana seguinte.



O banco acabaria depois por ser vendido ao Santander Totta.



A ALBOA considera que existiu negligência por parte da TVI, que prejudicou fortemente os interesses dos clientes do banco, e deverá, caso o processo avance, exigir o pagamento de uma pesada indemnização de vários milhões de euros.



Para já, Sérgio Figueiredo será ouvido em audiência de debate instrutório.



"Vamos questionar o Sr. Sérgio Figueiredo. Ele terá de explicar quem é que lhe deu a informação de que o banco ia fechar e será confrontado com algumas questões que entretanto chegaram à associação", explicou ao CM Jacinto Silva, presidente da ALBOA.



Recorde-se que, em audiência parlamentar, Sérgio Figueiredo recusou identificar os jornalistas autores da notícia, uma vez que isso "não permite salvaguardar o processo de chegar à fonte".



O diretor de informação disse ainda ser "o primeiro e último responsável".



"Eu admito o erro, mas não admito um erro premeditado", afirmou.