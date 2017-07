Notícias no Facebook vão passar a ser pagas

Empresa está a trabalhar num modelo de subscrição pago. Apenas os primeiros dez artigos serão gratuitos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 18:56

A leitura de notícias de forma gratuita no Facebook tem os dias contados. A empresa está a preparar um sistema de subscrição, em que os utilizadores pagam para subscreverem as noticias de determinado órgão de comunicação, e que deverá começar a ser testado já em outubro.

O anunciou foi feito pela diretora de parcerias do Facebook, Campbell Brown, durante uma conferência sobre inovação digital em Nova Iorque. O gigante informático confirmou depois a informação, adiantando que já está em comunicação com vários órgãos de comunicação para perceber "como apoiar de forma melhorada os modelos de negócio de subscrição".

O sistema permitirá que o utilizador leia 10 notícias ou artigos de forma gratuita, sendo que os seguintes serão pagos. Após a leitura deste 10 artigos é levantada uma ‘paywall’, ou seja os conteúdos passam a estar com a visualização bloqueada até que a subscrição seja paga. O modelo já é adotado em vários jornais online e deverá ser aplicado de forma semelhante no Facebook.

Atualmente o Facebook tem a funcionalidade Instant Articles, que permite a leitura de notícias diretamente na rede social, de forma mais imediata do que a visita à página original.

Esta é uma resposta do Facebook aos avisos e apelos de vários meios de comunicação social, setor em crise financeira, que reclamam que, apesar de cada vez mais pessoas lerem notícias em formato digital, os lucros (em especial da publicidade) acabam por ficar retidos nos motores de busca (Google) ou agregadores como o Facebook ou o Instagram. Nesse sentido, pediu-se a estas plataformas maneiras de gerir coletivamente a monetarização da informação com os órgãos que produzem as notícia,s para que não sejam prejudicados na angariação de publicidade.