Nova equipa de gestão da RTP está completa

CGI escolheu Hugo Graça Figueiredo, ex-responsável do jornal ‘Público’ e da NOS, para a área dos conteúdos.

O Conselho Geral Independente (CGI) já concluiu a escolha da nova administração da RTP. Depois de ter anunciado a 25 de janeiro ter feito um convite a Gonçalo Reis para se manter como presidente da empresa pública, o organismo supervisor anunciou ter "procedido à designação dos dois outros membros do conselho de administração: o engenheiro Hugo Graça Figueiredo [que sucederá a Nuno Artur Silva no pelouro dos conteúdos] e, para a área financeira, uma personalidade cuja designação foi submetida, nos termos da lei, ao parecer prévio e vinculativo do ministro das Finanças".



Ao que o CM apurou, a escolha para administradora financeira terá recaído sobre Verónica Soares Franco, do conselho de administração da Via Porto, empresa responsável pela operação e manutenção do Metro do Porto.



Contudo, tal como refere o comunicado do CGI, esta nomeação precisa ainda de ser aprovada pelo Ministério das Finanças. A provável sucessora de Cristina Vaz Tomé é mestre em gestão de empresas pela Universidade de Columbia, EUA, e tem menos de 40 anos.



Já Hugo Graça Figueiredo liderou a administração do jornal ‘Público’, é engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico (IST) e tem um MBA pela Universidade Nova de Lisboa. Foi administrador da Rádio Nova, desempenhou funções na direção das operadoras NOS e Optimus, e foi vice-presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC).