Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova ERC deverá ser eleita só em janeiro

Discussão do Orçamento do Estado para 2018 domina agenda parlamentar até final do mês.

Por Sónia Dias | 08:14

Já não deverá ser este ano que os novos elementos do conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) serão eleitos. Os principais obstáculos são dois: a discussão do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) e a eleição do novo líder do PSD, em janeiro.



A proposta de OE2018 vai ser discutida na especialidade, entre os dias 6 e 17, período durante o qual os ministros serão ouvidos nas várias comissões parlamentares. Os partidos têm até às 21h00 do dia 17 para apresentarem as propostas de alteração ao documento final e o debate em plenário, ainda na especialidade, prossegue entre os dias 22 e 24, estando a votação final agendada para 27.



"O Orçamento do Estado vai ocupar a agenda até final do mês, por isso ainda não há novidades", disse ao CM Pedro Delgado Alves, deputado do PS, adiantando que, para já, os nomes indicados pelo partido - Mário Mesquita e João Pedro Figueiredo - para a ERC se mantêm, mas essa é uma questão que "terá de ser repensada".



Já Sérgio Azevedo, do PSD, acredita que as propostas desse partido para o conselho regulador - Fátima Resende Lima e Francisco Azevedo e Silva - "deverão mudar com a mudança de liderança do partido", que só será decidida a 13 de janeiro.



É de recordar que o mandato do atual conselho regulador terminou em novembro de 2016. Conta atualmente com Carlos Magno (presidente), Arons de Carvalho (vice-presidente) e Luísa Roseira (vogal).