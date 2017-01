Nova revista de Domingo

Neste primeiro número, espaço ainda para saber como se pode proteger do novo ‘big brother’. Os hackers podem estar a filmá-lo através da câmara do seu computador, smarphone ou tablet. Justa Nobre é a chef que estreia o espaço destinado à receita; Maria Filomena Mónica, João Pereira Coutinho, Francisco José Viegas e Adolfo Luxúria Canibal fazem a suas escolhas culturais e o escritor J. Rentes de Carvalho dá-nos esperança para o ano que agora começa.

Com um formato maior, novos conteúdos, mais cronistas e uma aposta na infografia e na fotografia, a revista de Domingo chega no próximo dia 8, com o Correio da Manhã. Mais espaço para a família, para o lazer mas também uma aposta clara no humor e na intervenção crítica.Neste primeiro número, a entrevista a Joaquim de Almeida, o ator português mais internacional de sempre. Um dos protagonistas de ‘Rainha do Sul’, produzida pela Fox e inspirada no livro de Perez Reverte sobre narcotráfico, já garantiu a presença na segunda temporada da série.O ator revela que, para os inúmeros papéis de vilão que já fez, inspirou-se nos clientes num bar de Nova Iorque, onde trabalhou na juventude. O La Gamelle era frequentado pela máfia ligada aos negócios do lixo desta cidade americana.