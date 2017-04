Novela da TV Globo usa fado de Carminho

Note-se que Carminho não é a única representante lusa em ‘Novo Mundo’. Ricardo Pereira, Maria João Bastos, Paulo Rocha e Joana Solnado integram o elenco da novela.



Este mês a fadista atua em Marrocos (dia 21), Alemanha (a 25 e 27) e Suíça (28 e 29).



A fadista refere ainda que ‘Meu Amor Marinheiro’, "curiosamente, é a única canção cantada da novela", e logo "com o português de Portugal. E isso é muito bonito".Note-se que Carminho não é a única representante lusa em ‘Novo Mundo’. Ricardo Pereira, Maria João Bastos, Paulo Rocha e Joana Solnado integram o elenco da novela.Este mês a fadista atua em Marrocos (dia 21), Alemanha (a 25 e 27) e Suíça (28 e 29).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

A TV Globo escolheu o fado ‘Meu Amor Marinheiro’, de Carminho, como tema do genérico de ‘Novo Mundo’, novela que ontem estreou em Portugal, na SIC. "Tanto quanto nos foi possível apurar, este é um feito inédito: nunca antes um artista português tinha visto um tema seu ser usado como genérico de novela da Globo", disse a editora da cantora portuguesa. ‘Meu Amor Marinheiro’ faz parte do álbum de estreia de Carminho, ‘Fado’, de 2009.Ao, a artista assume que ficou "muito, muito feliz" com a decisão da Globo, uma escolha que "é também fruto da presença" que a fadista tem tido no Brasil há vários anos, mais concretamente desde 2012, quando lançou ‘Alma’, com duetos com Chico Buarque e Milton Nascimento, que na altura foi "uma oportunidade" e "um momento de concretizar um sonho".Recorde-se que Carminho tem uma presença assídua no Brasil e ainda no ano passado editou ‘Carminho canta Tom Jobim’, um álbum gravado a convite da família do músico brasileiro.