Octávio Machado regressa ao CM e à CMTV

Comentador assina crónica no jornal e comenta a atualidade futebolística no programa 'Golos', da CMTV.

15:59

Octávio Machado está de regresso às páginas do Correio da Manhã e aos ecrãs da CMTV.



O antigo treinador e ex-dirigente do Sporting junta-se à equipa de comentadores do programa 'Golos', emitido nas noites de domingo da CMTV.



Às sextas-feiras, Octávio Machado assina uma coluna no jornal, com o título 'O Míster Responde'.