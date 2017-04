Operadoras recebem 9,9 milhões por dia

Os dados finais da Autoridade Nacional de Comunicações relativos a 2016 revelam ainda que, no fim do ano, existiam cerca de 3,5 milhões de subscritores de pacotes de serviços, mais 265 mil do que no quarto trimestre do ano anterior.



Ou seja, 8,6 em cada 10 famílias são subscritoras de pacotes com mais do que um serviço de telecomunicações.



Os serviços de telefone fixo somavam 3,9 milhões de subscritores (mais 1,3%), enquanto os serviços de televisão por subscrição tinham, em dezembro, quase 3,7 milhões de assinantes (uma subida de 4,1% em relação a período homólogo). Já a internet em banda larga fixa tinha 3,2 milhões de clientes (um incremento de 6,6%).

As operadoras de telecomunicações somaram, no ano passado, 3,64 mil milhões de euros em receitas (menos 11,1 milhões do que em 2015), de acordo com os dados divulgados pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).Contas feitas, os portugueses entregaram, em média, mais de 9,9 milhões por dia a estas empresas. A MEO foi a operadora com maior quota de receita (41,9%), seguida da NOS (30,3%), Vodafone (24,7%) e a APAX (2,2%), dona da Nowo, a antiga Cabovisão, e a Oni.O número de subscritores de serviços registou, no entanto, um aumento. Os serviços móveis lideram a procura: no final do ano passado existiam cerca de 17 milhões de estações móveis ativas (mais 1,7% do que em 2015), sendo que apenas 12,9 milhões tinham utilização efetiva.