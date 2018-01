Os melhores momentos da noite dos Globos de Ouro

Saiba quem foram os vencedores e o que disse Oprah Winfrey no discurso que reuniu mais aplausos.

Por Lusa | 05:26

A edição deste ano dos Globos de Ouro foi mesmo das mulheres. Vestidas a rigor, em negro de protesto contra os assédios sexuais, elas foram as rainhas da noite, dominando nas vitórias e nos discursos.



As principais produções vencedoras têm mulheres como destaque, a série "Big Little Lies" (protagonizada por mulheres) foi a grande vencedora da noite, numa cerimónia que também celebrou, nas séries, "Handmade's Tail" e "The Marvelous Mrs. Maisel", e nos filmes "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que valeu a Frances McDormand o prémio de Melhor Atriz.



Os discursos também refletiram isso. De Nicole Kidman, que falou do "poder das mulheres", a Reese Witherspoon, que não deixou de falar das vítimas de agressões sexuais em Hollywood, todos tiveram uma palavra a dizer sobre o assunto.



Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do mundo, pôs de pé o auditório dos Globos de Ouro, com um discurso contra "os homens poderosos e brutais" que dominaram o mundo, afirmando que "o seu tempo chegou ao fim".

Foi com um grande aplauso que foram recebidas as palavras da apresentadora de televisão e atriz norte-americana, a quem foi atribuído o Globo de Ouro Cecil B. DeMille, por ser "um exemplo a seguir para mulheres e jovens", além de "uma das mulheres mais influentes" da atualidade, segundo a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês).

A também produtora e empresária começou por recordar quando, ainda criança, assistiu pela televisão a cerimónia dos Óscares que Sidney Poitier venceu o Óscar de melhor ator, o mesmo Sidney Poitier que viria a ser distinguido também com o Cecil B. DeMille nos Globos de Ouro de 1982.



Lista dos vencedores na categoria de Televisão:

Melhor Atriz (Mini-Série): Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Melhor Atriz (Comédia): Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Atriz (Drama): Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale"

Melhor Ator (Drama): Sterling K. Brown, "This Is Us"

Melhor Série (Drama): "The Handmaid’s Tale" (Hulu)

Melhor Ator Secundário: Alexander Skarsgard: "Big Little Lies"

Melhor Atriz Secundária: Laura Dern, "Big Little Lies"

Melhor Ator (Mini-Série): Ewan McGregor, "Fargo"

Melhor Série (Comédia ou Musical): "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Melhor Ator (Comédia ou Musical): Aziz Ansari, "Master of None"

Melhor Mini-Série ou Filme Produzido para a Televisão: "Big Little Lies" (HBO)



Lista dos vencedores na categoria de Cinema:

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Melhor Banda Sonora: Alexandre Desplat, "The Shape of Water"

Melhor Canção: "This is Me" (Benj Pasek e Justin Paul), do filme "The Greatest Showman"

Melhor Ator (Comédia ou Musical): James Franco, "The Disaster Artist"

Melhor Filme de Animação: "Coco" (Pixar)

Melhor Atriz Secundária: Allison Janney, "I, Tonya"

Melhor Guião: Martin McDonagh, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Melhor Filme Estrangeiro: "In the Fade" (Alemanha/França)

Melhor Realizador: Guillermo del Toro, "The Shape of Water"

Melhor Atriz (Comédia ou Musical): Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Melhor Comédia: "Lady Bird"

Melhor Ator (Drama): Gary Oldman, "Darkest Hour"

Melhor Atriz (Drama): Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Melhor Drama: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"