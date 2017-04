Ordenados em atraso interrompem produção

A TV pública demarca-se do sucedido por considerar que esta é "uma situação interna" das produtoras, uma vez que a sua responsabilidade é apenas a de "acompanhar a produção do formato em termos de conteúdos e validação de episódios". A RTP garante ainda que os seus pagamentos "têm sido processados de acordo com os trâmites previstos, facto que já aconteceu para todos os episódios entregues". As filmagens serão retomadas na próxima semana.

As gravações da segunda época de ‘Ministério do Tempo’, da RTP, estiveram paradas nas duas últimas semanas por atrasos nos pagamentos de salários. Ao que o CM apurou junto de fonte da produção, em causa estão falhas que "vêm da primeira temporada [gravada em 2016], da responsabilidade da anterior produtora".No ano passado, devido a dificuldades de financiamento, a RTP viu-se obrigada a substituir a produtora responsável pela série, que tem "um orçamento elevado para os padrões da ficção portuguesa". A Just Up assumiu as funções nos últimos episódios da temporada (e pagou várias dívidas que a série acumulara), em substituição da Iniziomedia, à qual o projeto estava entregue desde o início.Mas, sabe o CM, nas últimas semanas, outras dívidas ainda referentes ao ano passado surgiram e os atuais produtores decidiram parar as gravações para procurar financiamento e colocar os pagamentos em dia. "Toda a situação está regularizada e a produção da série segue o cumprimento do respetivo plano de produção", esclareceu ao CM Maurício Ribeiro, da Just Up. Já Bruno Cerveira, responsável da Iniziomedia, confirmou que a atual produtora "pagou coisas em atraso", mas que, ele próprio, ainda deve "alguns valores", embora seja "uma pequena proporção do que tinha de ser pago". O caso pode acabar em tribunal.