Os restaurantes que já passaram pelas mãos de Ljubomir Stanisic

Ljubomir Stanisic tem percorrido o País para tentar recuperar restaurantes que são geridos com mão leve e muitas vezes pouco higiénica.

Há cerca de um mês que o conceituado chef entra na casa dos portugueses através do programa da TVI 'Pesadelo na Cozinha' para mostrar aos telespectadores o que andam a comer.

Quando entra nos restaurantes leva os donos e cozinheiros à loucura. Vários desistiram depois de se candidatar ao programa, O chef recusou-se a trabalhar com dois de tão maus que eram. Um no Porto e outro na Margem Sul. Treze corajosos estabelecimentos aceitaram que Ljubomir Stanisic tomasse conta das panelas e deram a cara.

Os restaurantes que já passaram pelas mãos de Stanisic:

1 – A Amburgaria&Pregaria Tradicional, em Setúbal, foi o primeiro programa do 'Pesadelo na Cozinha'. O restaurante encerrou nos primeiros dias após a emissão do programa, mas parece ter voltado em força. Nas redes sociais é possível ver os pratos e o aspecto do estabelecimento que parece estar a ter sucesso.