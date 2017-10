Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre da Renascença ataca Google e Facebook

Presidente do grupo da Igreja contra uso abusivo de conteúdos pela Google e Facebook.

Por Pedro Rodrigues Santos e S.C. | 09:47

"É necessário que a União Europeia regulamente a atividade da Google e do Facebook na Europa", afirmou o padre Américo Aguiar na conferência ‘Conversas na Bolsa’, que aconteceu esta sexta-feira no Palácio da Bolsa da Cidade Invicta. Para o presidente do grupo Renascença, as duas multinacionais "usam os conteúdos de quem produz notícias sem pagarem um cêntimo pela sua utilização".



Orador convidado para o ciclo de miniconferências promovido pela Associação Comercial do Porto, o responsável do grupo de comunicação social da Igreja denuncia os tempos difíceis por que os órgãos de comunicação nacionais estão a passar. À cabeça das preocupações está a diminuição das receitas provenientes da publicidade.



A situação é tanto mais catastrófica quando a Google e o Facebook recolhem mais de dois terços dos proveitos publicitários do mercado. "Quanto mais tempo passa, mais asfixiados ficamos", sublinha. "Urge resolver esta questão o mais depressa possível, porque o mercado está a ficar impraticável."



A aquisição da Media Capital, dona da TVI, pela Altice, proprietária da MEO, também foi abordada por Américo Aguiar. Na última terça-feira, o conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social não chegou a um consenso sobre a operação.



A última palavra sobre o negócio está agora nas mãos da Autoridade da Concorrência. Para o presidente do grupo Renascença, o organismo estatal "tem de ter ferramentas para regular o mercado e fazer cumprir as regras".