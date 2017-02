Página em branco em protesto

O Jornal de Barcelos publicou, esta quarta-feira, uma página em branco com uma nota da direção a indicar que aquele era o espaço dedicado a uma notícia, mas que a mesma não seria publicada em protesto por a conferência de imprensa convocada pela Comissão Técnica Eleitoral para as autárquicas no PS não permitir perguntas dos jornalistas.



A direção do semanário contestou o facto de só ter sido comunicado aos jornalistas que não poderiam fazer perguntas depois de estes já estarem na sala e, em conformidade com uma medida acordada no recente Congresso de Jornalistas, optou por boicotar a conferência não publicando a notícia.





