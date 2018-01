Pais de crianças do programa 'SuperNanny' ouvidos pela Proteção de Menores

Lembre-se que a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) entidade que supervisiona as CPCJ de todo o país, emitiu um comunicado a alertar para o

elevado risco de o programa 'SuperNanny' "violar os direitos das crianças, designadamente o direito à sua imagem, à reserva da sua vida privada e à sua intimidade".





Também as famílias das crianças que já gravaram programas que ainda não foram emitidos também deverão ser ouvidas, num processo com dois sentidos - não só os serviços que zelam pelo bem estar dos menores querem ouvir os pais, como também há vários pais muito preocupados com o impacto negativo do programa a procurarem as CPCJ para tentarem que este organismo ajuda a travar as próximas emissões.Será o caso dos pais das duas crianças que vão aparecer no programa previsto para o próximo domingo.Lembre-se que o eventual cancelamento do programa teria de ser ordenado pelo Ministério Público.