PCP exige parecer a Conselho de Opinião sobre João Paulo Guerra

A bancada parlamentar do PCP exigiu esta terça-feira, através da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude, um parecer fundamentado ao Conselho de Opinião da RTP sobre o 'chumbo' do jornalista João Paulo Guerra para provedor do ouvinte."O grupo parlamentar do PCP vem requerer a V. Ex.ª que, em nome da Comissão de Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude da Assembleia da República, solicite formalmente ao Conselho de Opinião que envie a esta Assembleia o parecer fundamentado acerca do não preenchimento dos requisitos de mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal do jornalista João Paulo Guerra para o exercício do cargo de provedor do ouvinte, dado que, caso tal parecer não exista, ou não seja emitido, deve o referido cidadão ser investido nas funções para que foi proposto pelo Conselho de Administração", lê-se no documento dos comunistas.O requerimento, dirigido à presidente da comissão parlamentar e Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude - a socialista Edite Estrela -, sublinha que a maioria do órgão consultivo da RTP vetou o nome de João Paulo Guerra através de voto secreto, mas, caso não exista parecer fundamentado no prazo de um mês, o mesmo profissional é considerado investido na função.