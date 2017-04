Pedro Jorge deixa Goucha envergonhado com pergunta

O que achou desta notícia?







Pedro Jorge, o menino que ficou conhecido pelo seu bom humor e talento no programa 'MasterChef Júnior' da TVI, deixou Manuel Luís Goucha de boca aberta no programa desta terça-feira do 'Você na TV' depois de fazer uma piada atrevida.O menino perguntou ao apresnetador, em direto, se sabia para que serve a pimenta. Não dando hipótese a Manuel Luis para responder, Pedro disse: "Para endireitar a ferramenta".As gargalhadas do público foram inevitáveis e o apresentador não ficou indiferenta à piada de Pedro. "Mas é que se dá resultado eu levo já isso para casa", disse Goucha.