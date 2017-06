"Pesadelo na Cozinha" volta "se a TVI pagar bem"

O estilo agressivo e sem papas na língua de Ljubomir foi atraindo cada vez mais portugueses e, segundo as palavras do próprio, poderá regressar à antena. Tudo depende de quanto o chef irá receber.



"Pesadelo na Cozinha" transformou-se num fenómeno de popularidade em que o chef nascido na antiga Jugoslávia visita restaurantes em crise, tentando resgatá-los do mais que provável fecho.O estilo agressivo e sem papas na língua de Ljubomir foi atraindo cada vez mais portugueses e, segundo as palavras do próprio, poderá regressar à antena. Tudo depende de quanto o chef irá receber.

O chef Ljubomir está disposto a fazer uma nova temporada do programa "Pesadelo na Cozinha", um sucesso nacional, caso a TVI pague bem. É esta a condição apresentada pelo chef e assumida no programa da RTP "5 Para a Meia-Noite"."Se a TVI pagar bem, claro que volto a fazer o programa. Claro que sim", disse sem hesitar.A primeira série de "Pesadelo na Cozinha" bateu recordes de audiência. Dos oito primeiros episódios emitidos, três ultrapassaram a fasquia de 1,6 milhões de espectadores. O pior resultado aconteceu mesmo na estreia, com 'apenas' 1 201 100 espectadores (26,4% de share).